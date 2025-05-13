В Новосибирске задержан глава регионального Минпромторга

Андрей Гончаров стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении министра промышленности и торговли по Новосибирской области Андрея Гончарова (по пунктам "в" и "г" части 3 статьи 286 УК РФ . Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры через социальные сети. Материальный ущерб от действий злоумышленника оценивается в 95 миллионов рублей. Согласно предварительным сведениям от профильного ведомства, в период с мая 2023 года по январь 2024 года местный министр промышленности, торговли и предпринимательства незаконно уменьшил количество товаров, которые подлежали поставке по государственному контракту. Также чиновник нелегально произвел оплату обществу с ограниченной ответственностью. В отношении представителей коммерческой деятельности ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по результатам материалов прокурорской проверки и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по НСО. сообщение надзорного ведомства

Напомним, что Андрей Гончаров занимает пост министра в Новосибирской области с 1 февраля 2019 года.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Новосибирской области