Петербургская прокуратура добивается перерасчета пенсии для 81-летней женщины

Пенсионерка уже обращалась с заявлением о перерасчете, приобщив соответствующие документы о стаже.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку по обращению 81-летней женщины с просьбой защитить ее права при перерасчете пенсии. Об этом рассказали 12 мая в надзорном ведомстве.

Пенсионерка уже обращалась с заявлением о перерасчете, приобщив соответствующие документы о стаже. Но решение о включении дополнительных периодов в трудовой стаж с момента назначения женщине пенсии не принято.

Так, районный прокурор направил в суд просьбу о перерасчете. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что в пользу девочки, которая сломала руку на детской спортивной площадке на Васильевском острове, взыскали 300 тыс. рублей. Воспитатель оставила ребенка без присмотра.

Фото: Piter.TV