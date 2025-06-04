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В Новосибирске задержали подозреваемых в разбойном нападении на завод

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Общая сумма похищенных предметов составила 1 млн рублей.

В Новосибирске задержали подозреваемых в разбойном нападении на завод. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

По данным следствия, в ночь на 2 июня двое мужчин проникли на территорию коммерческой организации, которая расположена на улице Авиастроителей. Они собирались похитить строительные инструменты. Один из злоумышленников был замечен охранником. Мужчина нанес сотруднику охраны несколько ударов колюще-режущим предметом. Тот скончался от полученных ран на месте.

Общая сумма похищенных предметов составила 1 млн рублей. Также злоумышленники украли два автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ачинске продавец избил 12-летнего мальчика за горсть семечек.

Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области

Теги: задержание, новосибирск, подозреваемые, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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