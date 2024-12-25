По предварительным оценкам, стоимость похищенного превысила 16 млн рублей.

В Новосибирске задержали подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемых задержали в аэропорту Толмачево. Ими являются граждане одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что мужчины работали на одном из приисков в Иркутской области и похитили часть добытого золота и серебра. Злоумышленники прибыли в Новосибирск, откуда планировали улететь на родину с криминальной добычей.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили порядка двух килограммов драгоценных металлов. По предварительным оценкам, стоимость похищенного превысила 16 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МВД России задержали подозреваемых в серии краж автомобилей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА