В ОПГ было задействовано 10 человек.

В Новосибирске задержали мошенников, представлявшихся сотрудниками банков. Об этом рассказала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк. По данным ведомства, преступники предлагали жертвам оформить займы.

Плату за эти услуги требовали перечислить на счета банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц и находились в распоряжении аферистов. После поступления средств общение с потерпевшими прекращалось. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Организатором банды выступил 35-летний местный житель. Он собрал в команду десять человек, которые при помощи интернета искали людей, которые хотели получить займы по выгодным финансовым условиям, но не были способны сделать это из-за плохой кредитной истории. Мошенники связывались с людьми по колл-центру и предлагали клиентам денежные средства при ставке в 10%. Затем они убеждали их оформить страховку и оплатить обязательные взносы, курьерскую доставку.

В Петербурге задержали мужчину, обманувшего 92-летнего пенсионера на 10 млн рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

