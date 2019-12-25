В Петербурге задержали мужчину, обманувшего 92-летнего пенсионера на 10 млн рублей

Пожилого человека убедили, что с его счета хотят снять все сбережения.

Петербургские полицейские задержали одного из подозреваемых в мошенничестве, который обманул 92-летнего пенсионера на 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что на мобильный телефон пожилого жителя Подольска позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он убедил пенсионера, что с его счета хотят снять все сбережения, и уговорил перевести деньги в "безопасное" место.

Пожилой мужчина дважды обращался в банк, чтобы снять наличные. Оба раза он передавал деньги незнакомцам, которые ожидали его в условных местах и называли кодовое слово. В общей сложности потерпевший передал 10 млн рублей.

Задержанным оказался 28-летний приезжий из Новосибирской области. Он выполнял роль курьера.

Во время обысков в его квартире нашли и изъяли 17 мобильных телефонов, 41 банковскую карту, а также часть похищенных денег и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается. Полиция разыскивает других фигурантов дела.

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Фото: Piter.TV