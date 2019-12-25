В Петербурге лжесотрудник СК обманул медсестру почти на миллион рублей

Незнакомец заявил, что со счетом женщины происходят подозрительные действия и предложил перевести деньги на "безопасный счет".

Накануне в полицию Петербурга обратилась 64-летняя женщина, работающая медсестрой в психоневрологическом диспансере, и заявила, что стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, еще 7 июня ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником следственного комитета из Москвы. Мужчина сообщил, что со счетом женщины происходят подозрительные действия и предложил ей перевести деньги на "безопасный счет".

Доверчивая пенсионерка перевела незнакомцу 993 тысяч рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV