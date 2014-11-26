В Новосибирске за мелкое хулиганство на борту самолета привлечена супружеская пара

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Москвы в Иркутск.

В Новосибирске российские правоохранительные органы привлекли супружескую пару к административной ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что на территории аэропорта Толмачево от экипажа поступили данные о том, что рейс "Москва-Иркутск" готовится к незапланированной посадке в связи с неадекватным поведением двоих пассажиров.

Прибывшие к воздушному судну оперативники установили, что во время полета муж и жена из Иркутской области вели себя неадекватно. Очевидцы заметили, что 39-летний мужчина и 36-летняя женщина кричали на окружающих, а также использовали при этом ненормативную лексику. Правонарушители не реагировали на замечания экипажа, а также провоцировали конфликт с сотрудниками авиационной компании. В результате командир воздушного судна принял решение отказать дебоширам в дальнейшей перевозке. Он запросил разрешение на посадку на запасном аэродроме в городе Новосибирске.

В отношении хулиганов составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП пресс-служба МВД РФ

Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств.

Фото и видео: МВД Медиа