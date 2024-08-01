Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств

Ирина Волк рассказала о деле против руководства "Военторга".

Российскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд министерства по обороне. Соответствующее заявление сделала офици альный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что расследование касается действий руководителя и сотрудников "Военторга" за период с 2019 по 2022 года. В настоящее время задержаны руководитель "Военторга" и бенифициар подконтрольных организаций. В надзорном ведомстве полагают, что в 2019 году руководитель и сотрудники АО с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор. Злоумышленники заключили государственные контракты на поставку "Армейских несессеров" (речь идет о наборе средств личной гигиены) на 625 миллионов рублей.

В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия - Алания. пресс-служба полиции

Преступники продали эту продукцию Минобороны. РФ. Пи этом они экономически необоснованно увеличили стоимость товаров на сумму более 400 миллионов рублей. В результате профильному ведомству и федеральному бюджету страны был нанесен ущерб. Полиция провела 64 обысков, в ходе которых оперативниками изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи. На допрос пришли свыше 30 человек. В настоящее время имя подозреваемого не разглашается.

Петербургские генералы МВД России отвергли обвинения по делу о взятках на 64,5 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа