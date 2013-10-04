В Новосибирске водитель погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщила городская муниципальная аварийно-спасательная служба.
Инцидент произошел вечером 13 августа. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик Scania.
В результате ДТП 20-летний молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в паб.
Видео: ГИБДД по городу Новосибирску
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