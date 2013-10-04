Водитель грузовика не пострадал.

В Новосибирске водитель погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщила городская муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел вечером 13 августа. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик Scania.

В результате ДТП 20-летний молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в паб.

Видео: ГИБДД по городу Новосибирску