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В Новосибирске водитель погиб в ДТП с грузовиком

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Водитель грузовика не пострадал.

В Новосибирске водитель погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщила городская муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел вечером 13 августа. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик Scania.

В результате ДТП 20-летний молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в паб.

Видео: ГИБДД по городу Новосибирску

Теги: грузовик, дтп, новосибирск, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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