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В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек

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Машина загорелась после столкновения с препятствием.

В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, расположенный в округе Арлингтон. По данным пресс-службы местного пожарного ведомства и скорой медицинской помощи, пострадавшими на текущий момент считаются 14 человек. После удара машины о здание произошло воспламенение транспортного средства. Огонь быстро удалось потушить.

Восемь пациентов доставлены в местные больницы, четверо  – в критическом состоянии… шесть пациентов получили помощь на месте происшествия.

пресс-служба пожарного ведомства в сцосетях

Американский телеканал NBC отмечает, что автомобиль врезался в ирландский паб.

Фото и видео: Youtube/FOX3 Now

Теги: арлингтон, вашингтон, ирландский паб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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