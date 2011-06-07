В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек

Машина загорелась после столкновения с препятствием.

В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, расположенный в округе Арлингтон. По данным пресс-службы местного пожарного ведомства и скорой медицинской помощи, пострадавшими на текущий момент считаются 14 человек. После удара машины о здание произошло воспламенение транспортного средства. Огонь быстро удалось потушить.

Восемь пациентов доставлены в местные больницы, четверо – в критическом состоянии… шесть пациентов получили помощь на месте происшествия. пресс-служба пожарного ведомства в сцосетях

Американский телеканал NBC отмечает, что автомобиль врезался в ирландский паб.

Фото и видео: Youtube/FOX3 Now