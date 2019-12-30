В Новосибирске уволили сотрудника ДПС, залившего в омыватель служебной машины виски

На видео сотрудник ДПС под смех окружающих, заливая виски, сказал, что может себе позволить подобное.

В Новосибирске уволен сотрудник ДПС, который залил бутылку виски в бачок омывателя служебной машины.

В начале декабря ушедшего 2019 года по сети разлетелось видео из Новосибирска, которое наделало много шума. Piter.TV рассказывал подробности инцидента. На опубликованном в соцсетях видео мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника бутылку виски и заливает содержимое вместо "незамерзайки" под смех окружающих. Мужчина на видео говорит, что у него нет стеклоомывающей жидкости, и вообще он "может себе позволить" подобное, так как работает в ДПС.

Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Замерзайки нет, а что поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС

По данному факту возбудили служебную проверку. Сейчас стало известно, что сотрудника ДПС уволили из рядов МВД. ТАСС сообщает, что 15 января 2020 года этот сотрудник МВД уволен с формулировкой "за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

Видео: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"