В Новосибирске после поджога сгорел пункт проката электромобилей

Хозяйка центра полагает, что ей могли отомстить конкуренты.

В Новосибирске после поджога сгорел пункт проката детских электросамокатов. Инцидент произошел утром 7 сентября на Михайловской набережной. В социальных сетях распространился ролик с моментом поджога центра. Владелица поврежденного объекта считает, что пойти на подобное злодеяние могли конкуренты, которые работали рядом с пунктом проката нелегально.

Причиной пожара в пункте проката стал поджог. К помещению подошел неизвестный в капюшоне, после чего строение быстро загорелось, а пироман поспешил ретироваться с места преступления. автор ролика

В ГУ МЧС рассказали, что из-за возгорания никто не пострадал. Пламя затронуло только сам киоск и транспортные средства. Огонь был потушен специалистами в четырем часам утра. В ликвидации пожара принимали участие 8 человек личного состава экстренного ведомства и 2 единицы техники. К расследованию обстоятельств инцидента привлечена полиция.

Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога.

Фото: "АСТ-54"

Фото и видео: Telegram / LifeShot