Владелец автомобиля отметил, что у него не было никаких конфликтов с женщиной.

В Новосибирске пенсионерка закидала яйцами машину, стоявшую под окнами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Высоцкого. Владелец автомобиля отметил, что у него не было никаких конфликтов с пенсионеркой. Он также заявил, что не пойдет в полицию, поскольку сын пожилой женщины обещал оплатить ремонт автомобиля. По словам соседей, женщина неоднократно вела себя странно. Они считают, что ее необходимо направить на лечение.

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Фото: pxhere.com