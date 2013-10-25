Злоумышленник отправлен в специализированное медицинское учреждение.

В Новосибирске освобождена женщина, которую незаконно лишил свободы гражданский муж. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональных правоохранительных органов. Известно, что 20 сентября в утреннее время в Отдел полиции "Дзержинский" поступило сообщение от местных жителей о том, что из гаража, расположенного на улице Коломенской, слышны крики о помощи. Оперативники помогли взломать дверь в помещении, после чего пострадавшая выбежала на улицу. за ней с топором в руках бегал правонарушитель. Он увидел сотрудников полиции и скрылся в доме.

Пострадавшая рассказала, что ночью сожитель, находясь в неадекватном состоянии, с применением физической силы запер её в гараже, где избивал различными предметами. Потерпевшая бригадой скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение. пресс-служба МВД России

Оперативники потребовали у подозреваемого открыть дверь, на что россиянин ответил отказом. Мужчина забаррикадировался в помещении, разбив стекла. Сотрудникам МВд и вневедомственной охраны Росгвардии пришлось по периметру окружить здание. Далее при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии по Новосибирской области злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель Дзержинского района. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по статьям за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ. Гражданин помещён в специализированное медицинское учреждение.

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Фото и видео: МВД Медиа