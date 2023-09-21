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Полицейские Магадана изъяли у двух наркодилеров крупную партию "синтетики"

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Одного из задержанных заключили под стражу.

Полицейские Магадана изъяли у двух наркодилеров крупную партию "синтетики". Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Сотрудники УМВД России по Магаданской области получили информацию о поставке в регион крупной партии синтетических наркотиков для последующего сбыта в Магадане. Они задержали двух местных жителей, которые должны были получить посылку с кондиционером, где было спрятано почти 1 кг белого порошка.

Сообщается, что один из наркодилеров арендовал помещение, в котором планировалась расфасовка запрещенного вещества для продажи. Общая стоимость изъятого оценивается в 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Одного из задержанных заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии арестованы трое курьеров, обвиняемых в телефонном мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, магадан, наркодилеры, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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