Одного из задержанных заключили под стражу.

Полицейские Магадана изъяли у двух наркодилеров крупную партию "синтетики". Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Сотрудники УМВД России по Магаданской области получили информацию о поставке в регион крупной партии синтетических наркотиков для последующего сбыта в Магадане. Они задержали двух местных жителей, которые должны были получить посылку с кондиционером, где было спрятано почти 1 кг белого порошка.

Сообщается, что один из наркодилеров арендовал помещение, в котором планировалась расфасовка запрещенного вещества для продажи. Общая стоимость изъятого оценивается в 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Одного из задержанных заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии арестованы трое курьеров, обвиняемых в телефонном мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА