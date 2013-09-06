В Мордовии арестованы трое курьеров, обвиняемых в телефонном мошенничестве

Ирина Волк рассказала о схеме обмана пенсионеров.

На территории Чамзинского района Республики Мордовия российские правоохранительные органы задержали троих курьеров, которые оказывали содействие телефонным аферистам. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что полицейские получили заявления от двух местных пенсионерок. Оперативники установили, что преступная схема была построена на сообщениях о родственниках потерпевших, которые якобы стали участниками ДТП, поэтому экстренно нужда.тся финансовой помощи. Общий ущерб для потерпевших превысил миллион рублей.

Одна из них дважды в течение суток поверила злоумышленникам. Представившись следователями, мошенники потребовали у 84-летней женщины деньги под предлогом освобождения от уголовной ответственности ее племянницы. Затем ей позвонили псевдоработники страховой компании, которые рассказали вымышленную историю о серьезных травмах, полученных родственницей, и предложили оплатить ее лечение. пресс-служба МВД РФ

На текущий момент личность курьеров, получивших денежные средства, установлена. Мошенник понимали, что совершают противоправные действия. Их доход составлял от 3,5 до 10 процентов от похищенных сумм. Работу они нашли в приложении для знакомств. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа