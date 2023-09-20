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В Липецке задержаны теневые банкиры

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Ирина Волк рассказала о пресечении полицией незаконной деятельности в нескольких регионах страны.

Российские правоохранительные органы по Липецкой области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что пятеро мужчин и три женщины не обладали регистрацией и специальным разрешением на ведение деятельности, осуществление переводов и инкассацию денежных  средств. Они работали на территории Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областей. Финансовые операции проводились от имени юридических и физических лиц с применением расчетных счетов подконтрольных злоумышленникам организаций и ИП.

Выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб.

пресс-слкжба МВД РФ

В общей сложности за период с 2020 по 2023 год злоумышленники произвели банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Размер незаконного дохода превысил сумму в 168 миллионов рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ.

В Петербурге полиция пресекла противоправную деятельность в сфере регистрации транспортных средств.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, липецкая область, мвд, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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