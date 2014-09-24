В Петербурге полиция пресекла противоправную деятельность в сфере регистрации транспортных средств

Петербургская полиция остановила незаконную регистрацию автомобилей. Возбуждено дело по статье о получении взятки.

Сотрудники экономической полиции Петербурга во взаимодействии с УСБ Главка и региональным управлением по борьбе с киберпреступностью в результате оперативно-розыскной работы выявили организованную преступную деятельность в сфере регистрации транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и ЛО.

По данным правоохранителей, группа создавала специальные сайты, посетителям которых за денежное вознаграждение предлагалось быстрое и внеочередное оказание услуги по регистрации автомобилей. Часть полученного дохода передавалась сотрудникам МВД.

По результатам полицейской работы возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Годовой доход от такой схемы исчислялся десятками миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге приостановили работу четырех баров после рейда.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и ЛО