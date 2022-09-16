В Петербурге приостановили работу четырех баров после рейда

Они продавали алкоголь без лицензии.

На выходных в Петербурге сотрудники регионального Управления экономической безопасности при участии Спецполка полиции, кинологов, работников миграционной службы провели рейд по проверке розничной торговли алкогольной продукцией. Проверке подверглись продуктовые магазины, бары и рестораны, расположенные в центре Петербурга, на улицах Жуковского и Некрасова. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поводом для рейда послужило уголовное дело по статье 171.3 УК РФ, которое ранее было возбуждено по факту незаконной продажи алкоголя в одном из баров на улице Некрасова. Сотрудники экономической полиции установили, что, не имея лицензии на торговлю спиртным, бар заработал более миллиона рублей на продаже алкогольных напитков. Было решено проверить все соседние подобные заведения на предмет нарушений правил оборота алкогольной продукции.

Оказалось, что в нескольких продуктовых магазинах, а также барах и ресторанах на улицах Жуковского и Некрасова осуществлялась продажа алкогольной продукции с нарушением законодательства. Из оборота правоохранители изъяли несколько сотен литров алкоголя, при этом часть его оказалась "палёнкой". Из незаконного оборота изъято 272 литра спиртного различного вида и наименования, из которых 92 литра являются контрафактом. Несколько питейных заведений не имели лицензию на продажу алкоголя. По решению полицейских была приостановлена деятельность четырех баров.

Лица, осуществлявшие незаконную продажу спиртного, привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей.

Также среди работников заведений были обнаружены нелегальные мигранты.

Ранее полиция Петербурга провела миграционный рейд на крупном вещевом рынке. Полсотни иностранцев, уже имеющих гражданство РФ, получили повестки для явки в военкоматы.

Видео: МВД