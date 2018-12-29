В Новосибирске ночью двое в масках взорвали банк, но ушли без денег

В сети опубликованы кадры с места событий.

Ранним утром в Новосибирске прогремел взрыв в одном из банков города.

ЧП произошло на улице Первомайской, 160 около 5 утра в помещении круглосуточного доступа банка "Открытие" (бывший "Бинбанк"). Сообщается, что злоумышленников было двое. Внутри помещения много повреждений от взрыва, сильно повреждены банкоматы, но до денег преступникам добраться не удалось.

Сейчас ведется поиск преступников.

Ранее Piter/TV сообщал, что сотрудники полиции Красноярского края спасли 5-летнюю девочку убежавшую из дома босиком в 30-градусный мороз.

Фото: ВК, АСТ-54, Типичный Новосибирск