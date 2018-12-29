Красноярский край: полицейские спасли пятилетнюю девочку убежавшую из дома раздетой и босиком в мороз

В сети опубликовано видео с регистратора полицейской машины.

В Красноярском крае полицейские во время патрулирования увидели босую раздетую девочку 5 лет в ночи.

ЧП произошло в поселке Ирбейский Красноярского края. Мать 5-летней девочки ушла на работу, а дочку оставила дома под присмотром старшего совершеннолетнего брата. Молодой человек уложил девочку спать и ушел из дома. Ребенок проснулся ночью, испугался и выбежал на улицу в легком платье и босиком. На улице стоял мороз в -=30 градусов.

Проезжавшие мимо сотрудники ДПС на патрульной машине увидели ребенка и забрали к себе в машину. Малышке сильно повезло, что полицейские заметили ребенка практически сразу, поэтому она не пострадала. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Якутии в 40-градусный мороз две 5-летние девочки сбежали из детсада, но пропажу детей никто не заметил до тех пор, пока родители не пришли за девочками.

Видео: МВД РФ по Красноярскому краю