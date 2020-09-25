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В Новосибирске на уличном экране пустили порно

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Трансляция "18+" велась пять минут.

В Новосибирске на уличном экране пустили порно. Об этом сообщили журналисты из местного издания "НДН.Инфо". В СМИ заявили, что трансляция для взрослых состоялась накануне. 

По данным компании-оператора, экран был взломан неизвестными хакерами. Преступники получили доступ к трансляции роликов. Предположительно, за данным правонарушением могут стоять конкуренты бизнесменов или обычные хулиганы. Последствия взлома удалось ликвидировать за пять минут. 

В настоящее время оператор обратился в полицию с заявлением. Начата доследственная проверка.

Саша Грей объяснила желание сниматься в порно.

Видео: VK / Новосибирск

Теги: новосибирск, порно, уличный экран
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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