Трансляция "18+" велась пять минут.

В Новосибирске на уличном экране пустили порно. Об этом сообщили журналисты из местного издания "НДН.Инфо". В СМИ заявили, что трансляция для взрослых состоялась накануне.

По данным компании-оператора, экран был взломан неизвестными хакерами. Преступники получили доступ к трансляции роликов. Предположительно, за данным правонарушением могут стоять конкуренты бизнесменов или обычные хулиганы. Последствия взлома удалось ликвидировать за пять минут.

В настоящее время оператор обратился в полицию с заявлением. Начата доследственная проверка.

Саша Грей объяснила желание сниматься в порно.

Видео: VK / Новосибирск