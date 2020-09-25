В Новосибирске на уличном экране пустили порно. Об этом сообщили журналисты из местного издания "НДН.Инфо". В СМИ заявили, что трансляция для взрослых состоялась накануне.
По данным компании-оператора, экран был взломан неизвестными хакерами. Преступники получили доступ к трансляции роликов. Предположительно, за данным правонарушением могут стоять конкуренты бизнесменов или обычные хулиганы. Последствия взлома удалось ликвидировать за пять минут.
В настоящее время оператор обратился в полицию с заявлением. Начата доследственная проверка.
Саша Грей объяснила желание сниматься в порно.
Видео: VK / Новосибирск
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