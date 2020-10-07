Видео: В Новосибирске на мосту загорелся пассажирский автобус

Сегодня утром, 7 октября, в Новосибирске на Димитровском мосту загорелся автобус, сообщают в пабликах Новосибирска в социальных сетях. На опубликованных кадрах видео видно, что горит моторный отсек маршрутного автобуса. Люди безуспешно потушить пламя огнетушителями.
Прибывшие на место спасатели быстро справились с возгоранием. На месте ЧП были водитель и кондуктор, они не пострадали.
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Видео: ВК, Инцидент Новосибирск
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