Видео: В Новосибирске на мосту загорелся пассажирский автобус

Пострадавших во время инцидента нет.

Сегодня утром, 7 октября, в Новосибирске на Димитровском мосту загорелся автобус, сообщают в пабликах Новосибирска в социальных сетях. На опубликованных кадрах видео видно, что горит моторный отсек маршрутного автобуса. Люди безуспешно потушить пламя огнетушителями.

Прибывшие на место спасатели быстро справились с возгоранием. На месте ЧП были водитель и кондуктор, они не пострадали.

Ранее:Пожар в санатории Минобороны в Крыму попал на видео

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск