Пожар в санатории Минобороны в Крыму попал на видео

Из здания эвакуировано около 300 человек.

Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Крыму. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственные источники. Эксперт уточнил, что возгорание на территории учреждения "Ялта" по Севастопольской улице, 12, могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило около 06:15 часов по местному времени (совпадает с московским). Пламя начало распространяться между восьмым этажом и кровлей здания. Пострадала площадь около тысячи квадратных метров. Пожар был присвоен второй уровень сложности.

В ликвидации пламени принимают участи 43 представители МЧС и 13 спецмашин. Спасателям удалось эвакуировать персонал санатория и посетителей. В общей сложности на улицу выведено около 300 человек. Информации о пострадавших нет.

В Крыму двух человек унесло в открытое море на лодке.

Видео: YT / Ялта-24 Новости, МишаМ TV