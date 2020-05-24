Поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем.

В Новосибирске мужчина прокатился по шоссе на привязанном к автомобилю кресле. Об этом сообщили в группе "АСТ-52" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Ордынском шоссе. К "Жигулям" было привязано с помощью троса кресло, на котором находится мужчина. Автомобиль ездил со скоростью около 50 км/ч.

Также сообщается, что поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем. Его и водителя автомобиля разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде подросток угнал внедорожник у матери и устроил погоню от ДПС.

Видео: ВКонтакте / АСТ-54