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В Новосибирске мужчина прокатился по шоссе на привязанном к автомобилю кресле

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Поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем.

В Новосибирске мужчина прокатился по шоссе на привязанном к автомобилю кресле. Об этом сообщили в группе "АСТ-52" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Ордынском шоссе. К "Жигулям" было привязано с помощью троса кресло, на котором находится мужчина. Автомобиль ездил со скоростью около 50 км/ч.

Также сообщается, что поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем. Его и водителя автомобиля разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде подросток угнал внедорожник у матери и устроил погоню от ДПС.

Видео: ВКонтакте / АСТ-54

Теги: автомобиль, кресло, новосибирск, шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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