Сообщается, что транспортное средство не было поставлено на учет.

В Волгограде подросток угнал внедорожник у матери и устроил погоню от ДПС. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Инцидент произошел 22 декабря в Дзержинском районе. Сотрудники ДПС пытались остановить кроссовер, который ездил без госзнаков, однако водитель пытался оторваться от них. Инспекторы начали стрелять по колесам автомобиля, но это не помешало нарушителю продолжить движение.

За рулем кроссовера находился 15-летний подросток, который управлял машиной без признаков опьянения. Сообщается, что он решил покататься с друзьями и взял автомобиль у матери. При этом транспортное средство не было поставлено на учет.

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА