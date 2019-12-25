В Новосибирске машины провалились в яму с кипятком

Сильный напор воды из поврежденного трубопровода размыл грунт под асфальтом.

В Новосибирске два автомобиля провалились под асфальт в яму с кипятком. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании.

Инцидент произошел на парковке в центре города на улице Семьи Шамшиных. Из-за прорыва магистрального трубопровода произошел размыв грунта, вследствие чего образовалась яма. В нее провались две легковушки. Отмечается, что ущерб владельцам пострадавших транспортных средств будет компенсирован.

Устранить повреждение трубопровода планируется до утра 14 октября. Согласно данным прокуратуры Новосибирской области, из-за прорыва три больницы и 21 дом были отключены от теплоснабжения. По факту ЧП ведомство организовало проверку. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Фото: ВК/ЧП Новосибирск