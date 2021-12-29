В Новосибирске автомобиль врезался в опору моста, погибли двое

Еще одну женщину доставили в больницу с различными травмами.

В Новосибирске автомобиль врезался в опору моста. жертвами ДТП стали два человека. Об этом рассказали представители правоохранительных органов по региону. Известно, что трагедия зафиксирована в новогоднюю ночь на Красном проспекте. Ранним утром водитель Subaru Legacy столкнулся с бетонным препятствием на пути. На месте автомобильной аварии скончались водитель и его пассажир (мужчина 1988 года рождения). Также пострадала еще одна пассажирка - женщина 1987 года рождения. У нее медики зафиксировали различные травмы. Пациента госпитализирована.

Я этого пацана с пелёнок знаю и знаю, какой он водитель. У него ни одного ДТП не было по его вине, пацан с 14 лет за рулем. Его не стало, тяжело нам близким, а осуждать его каждый горазд. знакомая погибшего водителя

Согласно одной из возможных версий произошедшего упоминается алкогольное опьянение. Местные СМИ заметили, что в салоне машины оперативники нашли бутылки, но пока что неизвестно, употреблял ли спиртное шофер. Знакомые жертв утверждают, что водитель был трезвым, а выпивали только пассажиры. не исключается версия с обледеневше дорогой, из-за которой водитель не справился с управлением транспортом.

В Москве несколько человек пострадали в ходе поножовщины.

Фото: Piter.tv