СМИ: ранены трое человек.

В Москве несколько человек пострадали в ходе поножовщины. Об этом рассказали региональные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным сведениям, группа молодых людей устроила вооруженную драку во время празднования Нового года. Инцидент зафиксирован в ночь на 1 января 2022 года. Ранены трое жителей города. В МВД по российской столице уточнили, что поножовщина произошла около букмекерской конторы в районе Саларьево. Троих граждан пырнули ножом. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.

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Фото и видео: Telegram / 112



