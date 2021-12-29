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Водитель Mercedes устроил ДТП с фейерверком в Петербурге
Сегодня, 11:43
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Водитель Mercedes устроил ДТП с фейерверком в Петербурге

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После аварии шофер скрылся с места инцидента.

Водитель белого Mercedes устроил ДТП с фейерверком в Петербурге. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. Очевидцы пояснили, что водитель не справился с управлением транспортным средством, после чего машина вылетела с проезжей части. Далее авто врезалось в дорожное ограждение. После удара иномарка загорелась. Инцидент зафиксирован в ночь на 1 января 2022 года около северной станции метрополитена "Парнас". 

Справиться с накопившимся стрессом владелец "Мерседеса" решил при помощи фейерверков, которые он достал из салона автомобиля. Петербуржец решил не ждать приезда сотрудников ГИБДД и спасателей. После своеобразного перформанса мужчина скрылся с места аварии. Сейчас правоохранительные органы уточняют состояние шофера, находившегося за рулем и другие обстоятельства ДТП.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: mercedes, мерседес, парнас, фейерверк
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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