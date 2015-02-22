Видео: пара украла гирлянды у дома на Кондратьевском проспекте

Инцидент произошел у дома №62/3.

В прошлые выходные, 25 декабря, парочка украла гирлянды у дома на Кондратьевском проспекте. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

Инцидент произошел у дома №62/3 в 6 утра. Жильцы дома решили украсить дом новогодними гирляндами, однако украшения понравились не только им. На кадрах можно увидеть, мужчину и женщину, которые любыми способами стараются снять гирлянды у парадной.

Горожане в комментариях желание парочка не разделили.

Вот хочется назад в СССР. Там была идеология, совесть, помощь. Даже алкаши возвращали стаканы в автомат с газировкой. Сейчас хочется просто уничтожать. пользователь в комментариях под постом

Ранее мы писали, что в Петербурге началось голосование на "самый новогодний" дом, двор и балкон. Отдать свой голос можно до 10 января 2022 года включительно.

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