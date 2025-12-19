В Новороссийске выставили на продажу заряженный лифтбек с прозрачной историей

Редкая Skoda Octavia RS 280 сил продается с уникальной полицейской ливреей.

В Новороссийске продают Skoda Octavia RS 2012 года с мощностью 270–280 л.с., обширным списком доработок и прозрачной историей обслуживания. Автомобиль представляет собой белый лифтбек с пробегом 205 100 километров. Под капотом установлен бензиновый мотор объемом 2.0 литра, прошитый Stage 2 V-Petrik для увеличения мощности до 270–280 лошадиных сил. Предусмотрена возможность переключения топливных карт под бензин 95-й и 100-й октан, а коробка DSG обслужена и оптимизирована прошивкой Stage 1 V-Petrik для улучшенных переключений передач. Об этом пишет 110.km.

Техническое состояние подтверждается полным перечнем проведенных работ: очищены впускные клапана, промыты радиаторы, заменены лопатки фазовращателя, свечи, цепь и маслоотделитель с использованием оригинальных деталей. Подвеска винтовая с возможностью регулировки, передние тормоза усилены дисками 345 мм и суппортами от Audi A6, задние остались стандартными. Установлены новые 18-дюймовые диски с зимней резиной типа "липучка". Автомобиль не участвовал в ДТП, салон сохранен в отличном состоянии, оптика — би-лед модули с адаптивным светом, выхлопная система модернизирована: установлен даунпайп, резонатор Deinkin и труба 63 мм. Внешне автомобиль окрашен в полицейскую ливрею американского патрульного автомобиля.

Для безопасности предусмотрена сигнализация Starline с мобильным приложением и GPS-трекером. Пробег подтвержден документально, история автомобиля прозрачна, на одном из популярных сервисов отражены более десяти лет эксплуатации. Комплектация — RS 2.0 TSI DSG, рестайлинг второго поколения, левый руль, четыре и более владельцев за весь период эксплуатации. Цена установлена в 1 550 000 рублей. Автомобиль находится в Новороссийске, Краснодарский край, и полностью готов к эксплуатации или дальнейшему тюнингу.

