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В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком

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На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 28 октября на автодороге "Новороссийск-Керчь". По предварительной версии, водитель "ВАЗ-2106" выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SITRAK.

В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте от полученных травм. На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке трассы затруднено в обе стороны.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек.

Видео: Госавтоинспекция Новороссийска

Теги: грузовик, дтп, жертвы, новороссийск, трасса
Категории: Лента новостей, Новости России,

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