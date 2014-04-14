На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 28 октября на автодороге "Новороссийск-Керчь". По предварительной версии, водитель "ВАЗ-2106" выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SITRAK.

В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте от полученных травм. На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке трассы затруднено в обе стороны.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек.

Видео: Госавтоинспекция Новороссийска