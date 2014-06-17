На месте ДТП работают четыре экипажа ДПС.

В Челябинской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел на 1 595-м км автодороги Москва – Челябинск. По предварительным данным, водитель автомобиля Dongfeng с полуприцепом въехал в еще один автомобиль Dongfeng, который столкнулся со впереди стоящим грузовиком Scania. Мужчина скончался на месте. На месте ДТП работают четыре экипажа ДПС, сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что автомобиль загорелся после ДТП на 101-м км МКАД в Москве.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области