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В Челябинской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

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На месте ДТП работают четыре экипажа ДПС.

В Челябинской области в ДТП с тремя грузовиками погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел на 1 595-м км автодороги Москва – Челябинск. По предварительным данным, водитель автомобиля Dongfeng с полуприцепом въехал в еще один автомобиль Dongfeng, который столкнулся со впереди стоящим грузовиком Scania. Мужчина скончался на месте. На месте ДТП работают четыре экипажа ДПС, сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа. 

Ранее мы сообщали, что автомобиль загорелся после ДТП на 101-м км МКАД в Москве.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области

Теги: грузовики, дтп, жертвы, пострадавшие, челябинская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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