Автомобиль загорелся после ДТП на 101-м км МКАД в Москве

Сведения о пострадавших уточняются.

На территории российской столицы сотрудники ГУ МЧС России работают на месте автомобильной аварии, в которой столкнулись "Газель" и легковое транспортное средство. Инцидент произошел на внутренней стороне 101-ого километра МКАД. Известно, что после удара на дороге воспламенилась иномарка. Пламя распространилось на участок в четыре квадратных метра. Спасатели смогли деблокировать одного из пострадавших из легковушки. В ликвидации последствий задействованы восемь человек личного состава экстренного ведомства страны и две единицы специальной техники.

В районе съезда №102 столкнулись две машины... На месте пришествия работают оперативные службы города, инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства. пост в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно"

В настоящее время автомобильное движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты для проезда, чтобы сэкономить время в пути.

Замминистра энергетики РФ задержали по делу о мошенничестве.

Фото и видео: ГУ МЧС России