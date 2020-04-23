В Новороссийске молодая женщина обвиняется в регулярном истязании 6-летнего сына

Ребенок часто оставался дома один.

В Новороссийске 33-летняя женщина подозревается в систематическом избиении ребенка.

Следственные органы СКР сообщают, что жительница города Новороссийска регулярно истязала своего 6-летнего сына. На допросе женщина призналась в избиении ребенка. Кроме того, было установлено, что ребенок часто оставался дома один без присмотра.

15 апреля 2020 года в правоохранительные органы города Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир. По прибытии правоохранителями в квартире, частично затопленной водой, был обнаружен малолетний мальчик с телесными повреждениями. СУ СК России

В настоящее время мальчик находится в Новороссийском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Мать под домашним арестом. На нее возбуждено уголовное дело по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

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Видео: СУ СК России