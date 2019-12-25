В Оренбургской области расследуется уголовное дело об избиении матерью младенца

Уголовное дело возбудили после проверки видео, размещенного в соцсетях.

В Оренбургской области мать жестоко избила младенца.

В социальных сетях появилось видео, где молодая женщина жестоко избивает своего маленького ребенка. Когда видео дошло до правоохранительных органов, была незамедлительно организована проверка данного факта. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "истязание в отношении несовершеннолетнего".

По данным следствия, ЧП произошло в одной из квартир в городе Соль-Илецк. Молодая женщина избила плачущего младенца рукой по частям тела, в том числе по голове. При этом она нецензурно кричала.

Ребенка из семьи изъяли, он на данный момент находится в больнице.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. Следователями СК России планируется также дать правовую оценку работе органов системы профилактики. СУ СК РФ по Оренбургской области

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Фото: Piter.TV