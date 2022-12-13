Полиции пришлось эвакуировать людей из дома.

В Новомосковске задержали мужчину, который угрожал взорвать дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в микрорайоне Залесный. По предварительной информации, мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал взорвать жилое здание. Полиции пришлось эвакуировать людей из дома.

В ходе задержания были слышны звуки стрельбы. Мужчина получил травмы и упорно отказывался грузиться в машину скорой.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших полицейских при нападении на пост ДПС в Ингушетии увеличилось до двух.

Видео: Telegram / SHOT