В Ингушетии ранили сотрудника МВД при нападении на пост ДПС

Полиция объявила план-перехват по троим подозреваемым.

В российском регионе Ингушетия неизвестные преступники ранили сотрудника МВД при нападении на пост ДПС. Об этом сообщили местные правоохранительные органы в Telegram-канале. Известно, что инцидент зафиксирован около 00 часов, в ночь на 28 марта, около местного населенного пункта Кантышево. Предположительно, злоумышленники вели огонь из автоматического оружия. Пострадавший представитель закона находился на рабочем месте на посту "Волга-14" при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время оперативники принимают все необходимые меры для задержания подозреваемых.

Авторы Telegram-канала "112" уточнили, что предположительно стрельбу вели несколько человек с дистанции, а сотрудника МВД ранили в ногу. Сейчас медики не видят угрозы для его жизни. После ответного огня нападавшие пешком скрылись в сторону села Майское. Полиция объявила о плане-перехвате троих граждан. Речь идет о двух мужчинах 1998 года и одного - 2001 года рождения. В ориентировке МВД говорится о том, что фигуранты расследования могут передвигаться на серебристом автомобиле ВАЗ-21099 "Спутник".

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Фото и видео: Telegram / 112