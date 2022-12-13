Полиция задержала гражданина, угрожавшего повару кафе на Коллонтай

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала гражданина, угрожавшего повару кафе на улице Коллонтай. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 25 марта в 03:17 поступило сообщение о том, что в одном из кафе по улице Коллонтай неизвестный угрожает пистолетом. Оперативно прибывшим на место нарядом полиции был задержан 42-летний петербуржец, который в 03:10 ночи, находясь в кафе, из хулиганских побуждений стал угрожать предметом, похожим на пистолет, 22-летнему повару. У злоумышленника изъято аэрозольное устройство "Удар М-2".

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Также ранее суд арестовал петербуржца за стрельбу в женщину с ребёнком на Российском проспекте.

Видео: МВД