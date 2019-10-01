Во вторник, 1 октября, в Новом Петергофе иномарка врезалась в пассажирский автобус. Сообщают петербуржцы в соцсетях.
По словам очевидцев, из-за аварии образовалась страшная "пробка по направлению в город". О пострадавших никакой информации нет.
Вроде никто сильно не пострадал, но встали надолго наверное
сообщают водители
На кадрах видно, что у автомобиля сильно поврежден бампер, капот и выбиты фары.
Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка упала на рельсы на станции "Технологический институт-2".
Фото и видео: дтп и чп петербург/вк
Обсуждение ( 0 )