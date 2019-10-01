Образовалась пробка.

Во вторник, 1 октября, в Новом Петергофе иномарка врезалась в пассажирский автобус. Сообщают петербуржцы в соцсетях.

По словам очевидцев, из-за аварии образовалась страшная "пробка по направлению в город". О пострадавших никакой информации нет.

Вроде никто сильно не пострадал, но встали надолго наверное сообщают водители

На кадрах видно, что у автомобиля сильно поврежден бампер, капот и выбиты фары.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка упала на рельсы на станции "Технологический институт-2".

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк