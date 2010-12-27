Пенсионерка упала на рельсы на станции "Технологический институт-2"

Движение в сторону "Купчино" было временно приостановлено.

Утром 1 октября петербуржцы сообщили о ЧП на станции "Технологический институт-2" (синяя ветка). Уточняется, что на рельсы упала пенсионерка. Движение поездов в сторону "Купчино" было временно приостановлено.

Как рассказали свидетели происшествия, наезда поезда на пенсионерку не произошло. Потерпевшую быстро достали с рельсов на платформу и передали медикам. Перед падением пожилая женщина почувствовала себя плохо.

Сейчас движение составов по синей ветке восстановлено.

Ранее мы публиковали видео инцидента на станции "Площадь Александра Невского".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб