В Новом Девяткино зацвело деревце, похожее на сакуру

Его высадила международная делегация.

Жители Нового Девяткино обратили внимание на цветение необычного дерева в одном из дворов. Фотографии саженца в дневное и ночное время суток выложили в ВК-сообществе "Девяткино Online".

Как выяснилось, деревце было высажено во время приезда одной из делегаций по международным связям местной администрации.

Подписчики гадают, к какому сорту принадлежит дерево: возможно, что это обычная вишня, либо японская сакура.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино появилось общество экоактвистов.

Фото: ВКонаткте / 9online