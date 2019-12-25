В Новом Девяткино зацвело деревце, похожее на сакуру

Жители Нового Девяткино обратили внимание на цветение необычного дерева в одном из дворов. Фотографии саженца в дневное и ночное время суток выложили в ВК-сообществе "Девяткино Online".
Как выяснилось, деревце было высажено во время приезда одной из делегаций по международным связям местной администрации.
Подписчики гадают, к какому сорту принадлежит дерево: возможно, что это обычная вишня, либо японская сакура.
Ранее мы рассказали о том, что в Мурино появилось общество экоактвистов.
Фото: ВКонаткте / 9online
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