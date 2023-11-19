В Новокузнецке женщину придавило вывеской из-за урагана

Женщина осталась жива, однако получила тяжелые травмы.

В Новокузнецке женщину придавило вывеской торгового центра из-за урагана. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Инцидент произошел у ТЦ "Сити Молл". Из-за сильного ветра огромная вывеска оторвалась от здания и упала на проходившую рядом женщину. На помощь пострадавшей сразу пришли прохожие, которые подняли вывеску. Женщина осталась жива, однако получила тяжелые травмы.

Ранее мы сообщали, что в Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход.

Видео: Telegram / SHOT