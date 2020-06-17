В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Новой Зеландии возобновили съемки "Аватара-2". Об этом сообщил продюсер киноленты Джон Ландау в своём Instagram-аккаунте.
Я использовал свой iPhone, чтобы сфотографировать наш первый день съемок сиквела "Аватара"
Джон Ландау, продюсер.
Напомним, что действие "Аватара 2" развернется спустя несколько лет после событий, показанных в первой части. Жители Пандоры в очередной раз дадут отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.
Премьера киноленты запланировала на 16 декабря 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что в российский прокат выйдет "Психо" Альфреда Хичкока.
Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube, фото:jonplandau/instagram
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