Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2021 года.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Новой Зеландии возобновили съемки "Аватара-2". Об этом сообщил продюсер киноленты Джон Ландау в своём Instagram-аккаунте.

Я использовал свой iPhone, чтобы сфотографировать наш первый день съемок сиквела "Аватара" Джон Ландау, продюсер.

Напомним, что действие "Аватара 2" развернется спустя несколько лет после событий, показанных в первой части. Жители Пандоры в очередной раз дадут отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Премьера киноленты запланировала на 16 декабря 2021 года.

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Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube, фото:jonplandau/instagram