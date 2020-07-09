В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по "Властелину колец"

Над фильмом работают авторы блокбастера "Стартрек: Бесконечность" Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, сценарист "Игры престолов" Брайан Когман.

В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец". Об этом пишет портал Variety.

Как оказалось, правительство Новой Зеландии официально разрешило команде сериала въехать на территорию государства для продолжения съемок. Над проектом работают Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн и Брайан Когман. Известно, что первые эпизоды поставит режиссер "Мира Юрского периода 2" Хуан Антонио Байона.

Главные роли в сериале исполняют Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж и Морфидд Кларк.

Ранее мы сообщали о том, что Amazon опубликовал трейлер второго сезона "Пацанов".

Видео:трейлеры/YouTube