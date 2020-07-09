Amazon опубликовал трейлер второго сезона "Пацанов"

Премьера первого эпизода состоится 4 сентября.

В четверг, 9 июля, в сети появился трейлер второго сезона сериала "Пацаны". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Amazon.

Во втором сезоне главные герои продолжат борьбу с супергероями. Теперь к ним присоединится Штормфронт, которая способна бить врагов молниями. Напомним, что главные роли в сериале исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти.

Показ второго сезона стартует 4 сентября текущего года на официальном сайте Amazon. Серии будут выкладывать раз в неделю до 9 октября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Видео:Amazon/YouTube