Сериал "Властелин колец" будут снимать в Новой Зеландии

Ожидается выход нескольких сезонов.

Сериал "Властелин колец", основанный на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, будут снимать в Новой Зеландии. Об этом сообщает компания Amazon, которая приобрела права на телевизионный показ сериала.

Ожидается выход нескольких сезонов. История расскажет о событиях, предшествующих тем, что разворачивались в первой части трилогии – романе "Братство кольца". Местом событий останется Средиземье. Также ожидается, что будут сняты дополнительные серии – спин-оффы.

Главным конкурентом Новой Зеландии была Шотландия. Однако в борьбе за право стать местом съемок последняя потерпела поражение из-за нестабильной ситуации с Brexit.

Съемки начнутся в ближайшие месяцы в Окленде. Стоимость контракта составила 1,3 млрд новозеландских долларов. По оценкам экспертов, сериал по "Властелину колец" станет самым дорогостоящим в истории.

Ранее мы писали, что Уилл Поултер исполнит главную роль в сериале "Властелин колец".

Видео: YouTube / Movieclips