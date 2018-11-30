Уилл Поултер исполнит главную роль в сериале "Властелин колец"

История расскажет о событиях, которые происходили за 3000 лет до уничтожения Кольца Всевластия.

Британский актер Уилл Поултер, известный по фильмам "Солнцестояние" и "Черное зеркало: Брандашмыг", получил главную роль в сериале "Властелин колец". Об этом пишет Variety.

Кто именно из персонажей вселенной Джона Р.Р. Толкина достался актеру, пока не раскрывается. Ранее стало известно, что в сериале также снимется Маркелла Кавена.

История расскажет о событиях, которые происходили за 3000 лет до уничтожения Кольца Всевластия в трилогии Питера Джексона. В этот период времени могущественное кольцо только создали.

Amazon, который занимается производством сериала, выделил на съемки миллиард долларов. По масштабу "Властелин колец" может превзойти "Игру престолов" телеканала HBO.

Ранее мы писали, что в 85 лет скончался автор "Разорванного кольца" Константин Симун.

Видео: YouTube / Gollum, The Jonathan Ross Show, TheLotrTV, melodysheep